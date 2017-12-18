В столице снегопад спровоцировал 10-балльные пробки

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 44666 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 25455 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103433 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105203 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121517 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104408 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112915 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117298 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123118 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 59824 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 48661 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

01:49 • 41321 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 46551 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 97260 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 23471 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 44622 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 106064 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 121505 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 126007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 85800 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 105419 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 106968 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 112843 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 200328 просмотра
Актуальное
В столице снегопад спровоцировал 10-балльные пробки

В столице снегопад спровоцировал 10-балльные пробки

Киев  •  УНН

 • 27512 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве сегодня, по состоянию на 18.20, уровень пробок достиг отметки в 10 баллов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, согласно данным сервиса “Google Maps”, медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”. Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Кроме того, пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от ЖМ “Чайка” и до метро “Житомирская”), на Романа Шухевича и Степана Бандеры в сторону Троещины, Воздухофлотском проспекте в сторону ЖД-вокзала (ДТП), а также на Голосеевском проспекте в сторону Выставочного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве за сутки составили 131 админпротокол за неубранный снег

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского от Севастопольской площади и до Совских прудов. Пробка образовалась на улице Елены Телиги в сторону метро “Дорогожичи”, на участке дороги от метро “Шулявская” и Петровки. Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки (в сторону Печерского путепровода), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до Южного моста в обе стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве выпала почти треть месячной нормы осадков

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская, непосредственно на улице Саперно-Слободская в сторону Южного моста (в обе стороны) и на проспекте Николая Бажана в сторону Южного моста (в обе стороны).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве откроют 30 пунктов обогрева

На данный момент движение затруднено на всех мостах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы