В столице снегопад спровоцировал 10-балльные пробки

Так, согласно данным сервиса “Google Maps”, медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”. Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Кроме того, пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от ЖМ “Чайка” и до метро “Житомирская”), на Романа Шухевича и Степана Бандеры в сторону Троещины, Воздухофлотском проспекте в сторону ЖД-вокзала (ДТП), а также на Голосеевском проспекте в сторону Выставочного центра.

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Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского от Севастопольской площади и до Совских прудов. Пробка образовалась на улице Елены Телиги в сторону метро “Дорогожичи”, на участке дороги от метро “Шулявская” и Петровки. Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки (в сторону Печерского путепровода), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до Южного моста в обе стороны.

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Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская, непосредственно на улице Саперно-Слободская в сторону Южного моста (в обе стороны) и на проспекте Николая Бажана в сторону Южного моста (в обе стороны).

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На данный момент движение затруднено на всех мостах.