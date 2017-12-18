В Киеве откроют 30 пунктов обогрева

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 33041 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 17846 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102486 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104313 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104077 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106371 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112878 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Актуальное
В Киеве откроют 30 пунктов обогрева

В Киеве откроют 30 пунктов обогрева

Киев  •  УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве пообещали открыть 30 пунктов обогрева, сообщают УНН в пресс-службе ГСЧС.

"У нас пункты обогрева еще не развернуты", - отмечают в службе.

Но обещают, что когда температура понизится, то откроют 30 пунктов.

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"Пункты обогрева начнут работать при температуре ниже 10 градусов мороза. Они будут размещены в помещениях, которые выделяет киевская городская власть, то есть не так как раньше в палатках. Решено, что их будет 30 ", - сообщают в ГСЧС.

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Как сообщал УНН, по состоянию на 16:00 к очистке снега на столичных улицах привлечено около 600 единиц специальной техники.

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Киев

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