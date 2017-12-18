В Киеве откроют 30 пунктов обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве пообещали открыть 30 пунктов обогрева, сообщают УНН в пресс-службе ГСЧС.
"У нас пункты обогрева еще не развернуты", - отмечают в службе.
Но обещают, что когда температура понизится, то откроют 30 пунктов.
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"Пункты обогрева начнут работать при температуре ниже 10 градусов мороза. Они будут размещены в помещениях, которые выделяет киевская городская власть, то есть не так как раньше в палатках. Решено, что их будет 30 ", - сообщают в ГСЧС.
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Как сообщал УНН, по состоянию на 16:00 к очистке снега на столичных улицах привлечено около 600 единиц специальной техники.