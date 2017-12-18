У Києві відкриють 30 пунктів обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві пообіцяли відкрити 30 пунктів обігріву, повідомляють УНН у прес-службі ДСНС.
“У нас пункти обігріву ще не розгорнуті”, — зазначають у службі.
Але обіцяють, що коли температура понизиться, то відкриють 30 пунктів.
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“Пункти обігріву почнуть працювати при температурі нижче 10 градусів морозу. Вони будуть розміщені у приміщеннях, які виділяє київська міська влада, тобто не так як раніше у наметах. Їх визначено 30”, — повідомляють у ДСНС.
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Як повідомляв УНН, станом на 16:00 до очищення снігу на столичних вулицях залучено близько 600 одиниць спеціальної техніки.