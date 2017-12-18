У столиці снігопад спровокував 10-бальні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві сьогодні, станом на 18.20, рівень пробок досяг позначки в 10 балів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, згідно з даними сервісу "Google Maps", повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях. Крім того, пробка утворилася на проспектах Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони, а також від ЖМ "Чайка" і до метро "Житомирська"), на Романа Шухевича і Степана Бандери у бік Троєщини, Повітрофлотському проспекті в сторону залізничного вокзалу (ДТП), а також на Голосіївському проспекті у бік Виставкового центру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві за добу склали 131 адмінпротокол за неприбраний сніг
Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського від Севастопольської площі і до Совських ставків. Пробка утворилася на вулиці Олени Теліги в бік метро "Дорогожичі", на ділянці дороги від метро "Шулявська" і Петрівки. Ускладнено рух на бульварах Дружби Народів та Лесі Українки (в сторону Печерського шляхопроводу), а також на Набережному шосе від Поштової площі і до Південного мосту в обидва боки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві випала майже третина місячної норми опадів
Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська, безпосередньо на вулиці Саперно-Слобідська у бік Південного мосту (в обидві сторони) і на проспекті Миколи Бажана у бік Південного моста (в обидві сторони).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві відкриють 30 пунктів обігріву
На даний момент рух ускладнений на всіх мостах.