В Киеве за сутки составили 131 протокол за неубранный снег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение 18 декабря в Киеве составили 131 административный протокол за неубранный снег. За день вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний по неубранную территорию. Об этом во время оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
"В течение 18 декабря вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний из-за неубранной территории. В Киеве работает 77 инспекторов по благоустройству, которые контролируют соблюдение правил благоустройства. Составлен протокол становится основанием для последующего наложения штрафа - для физических лиц он может достигать 1360 гривен, для юридических - 1700 гривен", - сказал Пантелеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев и завтра будет засыпать снегом
В КГГА призывают арендаторов, владельцев торговых точек и других балансодержателей ответственно отнестись к упорядочению территорий, которые за ними закреплены.
Напомним, в течение 18 декабря в Киеве выпало примерно 30% месячной нормы осадков.