В Киеве за сутки составили 131 протокол за неубранный снег

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 33219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 17946 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102498 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104324 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119682 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104080 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106373 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112879 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117289 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
В Киеве за сутки составили 131 протокол за неубранный снег

В Киеве за сутки составили 131 протокол за неубранный снег

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение 18 декабря в Киеве составили 131 административный протокол за неубранный снег. За день вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний по неубранную территорию. Об этом во время оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"В течение 18 декабря вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний из-за неубранной территории. В Киеве работает 77 инспекторов по благоустройству, которые контролируют соблюдение правил благоустройства. Составлен протокол становится основанием для последующего наложения штрафа - для физических лиц он может достигать 1360 гривен, для юридических - 1700 гривен", - сказал Пантелеев.

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В КГГА призывают арендаторов, владельцев торговых точек и других балансодержателей ответственно отнестись к упорядочению территорий, которые за ними закреплены.

Напомним, в течение 18 декабря в Киеве выпало примерно 30% месячной нормы осадков.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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