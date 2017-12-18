Київ і завтра засипатиме снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Завтра у Києві вночі очікується сильний, а вдень помірний сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
"Завтра у Києві вночі сильний, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. Температура протягом доби 2-4° морозу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, столичні комунальники перейшли на цілодобовий режим роботи.
Нагадаємо, в результаті снігопаду в Києві паралізовано рух транспорту майже по всьому місту.