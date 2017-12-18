Киев и завтра будет засыпать снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Завтра в Киеве ночью ожидается сильный, а днем умеренный снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"Завтра в Киеве ночью сильный, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метели. Температура в течение суток 2-4 ° мороза", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, столичные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы.
Напомним, в результате снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу.