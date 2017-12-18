Киев и завтра будет засыпать снегом

"Завтра в Киеве ночью сильный, днем ​​умеренный снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метели. Температура в течение суток 2-4 ° мороза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, столичные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы.

Напомним, в результате снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу.