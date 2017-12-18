У Києві за добу склали 131 протокол за неприбраний сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 18 грудня у Києві склали 131 адміністративний протокол за неприбраний сніг. За день вручено понад 400 попереджень та близько 1000 приписів за неприбрану територію. Про це під час оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
“Протягом 18 грудня вручено понад 400 попереджень та близько 1000 приписів за неприбрану територію. У Києві працює 77 інспекторів із благоустрою, які контролюють дотримання правил благоустрою. Складений протокол стає підставою для подальшого накладення штрафу — для фізичних осіб він може сягати 1360 гривень, для юридичних — 1700 гривень”, — сказав Пантелеєв.
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У КМДА закликають орендарів, власників торгових точок та інших балансоутримувачів відповідально поставитися до впорядкування територій, що за ними закріплені.
Нагадаємо, протягом 18 грудня у Києві випало приблизно 30% місячної норми опадів.