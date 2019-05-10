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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102055 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104888 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106418 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130783 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113283 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144804 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130230 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130298 просмотра

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В столице "прикрыли" наркогруппировки с миллионными оборотами

В столице "прикрыли" наркогруппировки с миллионными оборотами

Киев  •  УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки с месячными оборотом около миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ. Товар злоумышленники хранили в арендованных квартирах, реализовали его в других арендованных помещениях и через разветвленную сеть дилеров.

По информации спецслужбы участники группировки за месяц сбывали в столице амфетамин, таблетки МДМА и марихуану на сумму около одного миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников в одной из столичных квартир и изъяли свыше трех килограммов разного "зелья".

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 307 решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, КОРД задержал банду наркоторговцев.

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