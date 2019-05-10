В столице "прикрыли" наркогруппировки с миллионными оборотами

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ. Товар злоумышленники хранили в арендованных квартирах, реализовали его в других арендованных помещениях и через разветвленную сеть дилеров.

По информации спецслужбы участники группировки за месяц сбывали в столице амфетамин, таблетки МДМА и марихуану на сумму около одного миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников в одной из столичных квартир и изъяли свыше трех килограммов разного "зелья".

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 307 решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, КОРД задержал банду наркоторговцев.