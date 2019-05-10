КОРД затримав банду наркоторговців

"Спільними діями всіх служб поліції та прокуратури була ліквідована група, яка з жовтня 2018 року налагодила на території міста Кам’янське виготовлення та збут небезпечних наркотиків - метамфетаміну та марихуани", - повідомили у поліції.

Встановлено, що група мала ознаки організованості та включала організатора, розвізника, варщика, двох постачальників та п'ятьох збувальників. Також серед членів групи було три жінки-збувальниці, додали у поліції.

"8 травня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП під процесуальним керівництвом прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури спільно зі слідчими, поліцейськими спецпідрозділу "КОРД", ППОП, кінолога зі службовим собакою провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання членів групи", - зазначили правоохоронці.

Під час обшуків було вилучено 1,5 кг марихуани, 120 г метамфетаміну, 2 гранати РГД-5 із запалами, 4 електродетонатори, 40 набоїв, газовий пістолет та гроші, отримані за збут наркотиків. Також правоохоронці вилучили автомобіль, на якому здійснювалося розвезення наркотиків споживачам. Все вилучене відправили на експертизу до НДЕКЦ.

"На сьогодні чотирьом членам наркоугруповання повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). 8 травня судом їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - вказали у поліції.

Після проведення відповідних досліджень, як повідомляється, буде ухвалено рішення про вручення підозри іншим членам групи. Також поліція вживає заходи для встановлення місцезнаходження та документування злочинної діяльності інших наркоділків, які могли входити до складу групи.

Відповідно до ролі кожного у збуті наркотиків членам групи загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні затримали очолювану поліцейським банду наркоторговців, яка діяла, зокрема, у Києві.