КОРД задержал банду наркоторговцев

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Днепропетровской области полицейские с участием спецподразделения "КОРД" задержали 10 членов организованной наркогруппировки, во время обысков у членов банды обнаружены наркотики, деньги и боеприпасы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.