КОРД задержал банду наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Днепропетровской области полицейские с участием спецподразделения "КОРД" задержали 10 членов организованной наркогруппировки, во время обысков у членов банды обнаружены наркотики, деньги и боеприпасы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.
"Совместными действиями всех служб полиции и прокуратуры была ликвидирована группа, которая с октября 2018 года наладила на территории города Каменское изготовление и сбыт опасных наркотиков - метамфетамина и марихуаны", - сообщили в полиции.
Установлено, что группа имела признаки организованности и включала организатора, развозчика, варщика, двух поставщиков и пятерых сбытчиков. Также среди членов группы было три женщины-сбытчицы, добавили в полиции.
"8 мая сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП под процессуальным руководством прокурора Днепродзержинской местной прокуратуры совместно со следователями, полицейскими спецподразделения "КОРД", ППОН, кинолога со служебной собакой провели санкционированные обыски по месту жительства членов группы", - отметили правоохранители.
Во время обысков было изъято 1,5 кг марихуаны, 120 г метамфетамина, 2 гранаты РГД-5 с запалами, 4 электродетонатора, 40 патронов, газовый пистолет и деньги, полученные за сбыт наркотиков. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором осуществлялось развозки наркотиков потребителям. Все изъятое отправили на экспертизу в НИЭКЦ.
"На сегодняшний день четырем членам наркогруппировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 8 мая судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - указали в полиции.
После проведения соответствующих исследований, как сообщается, будет принято решение о вручении подозрения другим членам группы. Также полиция принимает меры для установления местонахождения и документирования преступной деятельности других наркодельцов, которые могли входить в состав группы.
Согласно роли каждого в сбыте наркотиков членам группы грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине задержали возглавляемую полицейским банду наркоторговцев, которая действовала, в частности, в Киеве.