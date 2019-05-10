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У столиці "прикрили" наркоугруповання з мільйонними оборотами

У столиці "прикрили" наркоугруповання з мільйонними оборотами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання з місячними оборотом близько мільйона гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

Оперативники спецслужби встановили, що наркоділки організували виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин. Товар зловмисники зберігали в орендованих квартирах, реалізували його в інших орендованих приміщеннях та через розгалужену мережу дилерів.

За інформацією спецслужби учасники угруповання за місяць збували у столиці амфетамін, пігулки МДМА та марихуану на суму близько одного мільйона гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників в одній із столичних квартир і вилучили понад три кілограми різного "зілля".

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 307 вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, КОРД затримав банду наркоторговців.

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