В столице Бангладеш из-за пожара без крыши над головой остались 50 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Массовая пожар прокатилась трущобами в столице Бангладеш Дакке, оставив 50 тысяч людей без крыши над головой. К концу пятницы, 16 августа, в трущобах города Чалантики было разрушено около 15 тысяч домов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Во многих домах были пластиковые крыши, что способствовало распространению пламени. Сообщений о гибели людей не поступало, хотя несколько человек получили ранения.
Большинство жителей — низкооплачиваемые работники, и многие из них уехали из дома после мусульманского праздника Ид аль-Адхи.
Сейчас о причинах пожара ничего не сказано.
Сейчас властями страны проводится расследование. Пожарным понадобилось более шести часов, чтобы потушить пламя.
Правительство говорит, что помощь будет оказана многим тысячам, которые сейчас лишены крова.
В феврале в историческом районе Дакки в результате пожара погибли около 80 человек, а девять человек погибли в очередном пламени в трущобах прибрежного города Читтагонга.
Напомним, на Канарах за лесного пожара эвакуировали около 2 тыс. человек.