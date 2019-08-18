У столиці Бангладеш через пожежу без даху над головою залишились 50 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Масова пожежа прокотилась трущобами в столиці Бангладеш Дацці, залишивши 50 тисяч людей без даху над головою. Під кінець п'ятниці, 16 серпня, в трущобах міста Чалантікі було зруйновано близько 15 тисяч будинків. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
У багатьох будинках були пластикові дахи, що сприяло поширенню полум'я. Повідомлень про загибель людей не надходило, хоча кілька людей отримали поранення.
Більшість жителів - низькооплачувані працівники, і багато хто з них виїхали з домівок після мусульманського свята Ід аль-Адхі.
Наразі про причини пожежі нічого не сказано.
Зараз владою країни проводиться розслідування. Пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити полум'я.
Уряд каже, що допомога буде надана багатьом тисячам, які зараз позбавлені даху над головою.
У лютому в історичному районі Дакки в результаті пожежі загинуло близько 80 осіб, а дев'ять осіб загинули в черговому полум'я в трущобах прибережного міста Чіттагонга.
Нагадаємо, на Канарах через лісову пожежу евакуювали близько 2 тис. людей.