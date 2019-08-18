У столиці Бангладеш через пожежу без даху над головою залишились 50 тисяч людей

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Масова пожежа прокотилась трущобами в столиці Бангладеш Дацці, залишивши 50 тисяч людей без даху над головою. Під кінець п'ятниці, 16 серпня, в трущобах міста Чалантікі було зруйновано близько 15 тисяч будинків. Про це повідомляє BBC, передає УНН.