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На Канарах через лісову пожежу евакуювали близько 2 тис. людей

На Канарах через лісову пожежу евакуювали близько 2 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Близько 2 тис. людей були евакуйовані через сильну лісову пожежу на іспанському острові Гран-Канарія (автономне співтовариство Канарські острови). Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю в Twitter на сторінці регіональної служби екстреної допомоги, передає УНН.

Нова лісова пожежа почалася в суботу в районі населеного пункту Вальесеко. "На даний момент евакуйовані... близько 2 тис. осіб", - наголошується в публікації. Займання вже торкнулося приблизно 500 га лісу. Гасіння вогню ускладнюється сильною спекою, яка встановилася в регіоні.

10 серпня на острові Гран-Канарія спалахнула пожежа, яка знищила більше 1 тис. га лісу. Були евакуйовані сотні людей.

За даними агентства EFE, з січня по серпень поточного року загальна площа лісових пожеж в Іспанії перевищила 56,5 тис/га. Цей показник в чотири рази більше, ніж торішній.

Нагадаємо, через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище.

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