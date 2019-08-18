На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали около 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Около 2 тыс. человек были эвакуированы из-за сильного лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter на странице региональной службы экстренной помощи, передает УНН.
Новый лесной пожар начался в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. “На данный момент эвакуированы ... около 2 тыс. человек”, — отмечается в публикации. Возгорание уже коснулось примерно 500 га леса. Тушение огня осложняется сильной жарой, установившейся в регионе.
10 августа на острове Гран-Канария вспыхнул пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.
По данным агентства EFE, с января по август текущего года общая площадь лесных пожаров в Испании превысило 56,5 тыс/га. Этот показатель в четыре раза больше, чем прошлогодний.
Напомним, из-за удара беспилотников йеменских хусит загорелся саудовское месторождений нефти.