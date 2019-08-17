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Через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Удар безпілотників, відповідальність за який взяли єменські хусити, спричинив пожежу на саудівському нафтогазовому родовищі, жертв або збоїв в нафтовидобутку не було. Про це заявили в державній енергетичній компанії Saudi Aramco, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

"Команда реагування Saudi Aramco контролювала обмежену в масштабах пожежу, яка сталася сьогодні вранці на заводі зі зрідження природного газу Shaybah", - заявив енергетичний гігант у суботу.

"Травмованих і перерв в нафтових операціях Saudi Aramco не було", - повідомили в компанії.

Раніше в суботу військовий представник хуситів заявив, що угруповання завдало удару по нафтовому родовищу Шайба за допомогою 10 безпілотників, що, за його словами, є "найбільшою атакою вглиб" королівства, найбільшого в світі експортера нафти.

Нагадаємо, нещодавно коаліція на чолі з Саудівською Аравією в Ємені розбомбила позиції хуситів, загинули 8 осіб.

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