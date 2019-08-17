Из-за удара дронов йеменских хуситов загорелось саудовское нефтяное месторождение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Удар беспилотников, ответственность за который взяли йеменские хуситы, привел к пожару на саудовском нефтегазовом месторождении, жертв или сбоев в нефтедобыче не было. Об этом заявили в государственной энергетической компании Saudi Aramco, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
"Команда реагирования Saudi Aramco контролировала ограниченный в масштабах пожар, который произошел сегодня утром на заводе по сжижению природного газа Shaybah", - заявил энергетический гигант в субботу.
"Травмированных и перерывов в нефтяных операциях Saudi Aramco не было", - сообщили в компании.
Ранее в субботу военный представитель хуситов заявил, что группировка нанесла удар по нефтяному месторождению Шайба с помощью 10 беспилотников, что, по его словам, является "крупнейшей атакой в недрах" королевства, крупнейшего в мире экспортера нефти.
Напомним, недавно коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене разбомбила позиции хуситов, погибли 8 человек.