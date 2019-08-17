Из-за удара дронов йеменских хуситов загорелось саудовское нефтяное месторождение

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129238 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120441 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124971 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128006 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152772 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140815 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Из-за удара дронов йеменских хуситов загорелось саудовское нефтяное месторождение

Из-за удара дронов йеменских хуситов загорелось саудовское нефтяное месторождение

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Удар беспилотников, ответственность за который взяли йеменские хуситы, привел к пожару на саудовском нефтегазовом месторождении, жертв или сбоев в нефтедобыче не было. Об этом заявили в государственной энергетической компании Saudi Aramco, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

"Команда реагирования Saudi Aramco контролировала ограниченный в масштабах пожар, который произошел сегодня утром на заводе по сжижению природного газа Shaybah", - заявил энергетический гигант в субботу.

"Травмированных и перерывов в нефтяных операциях Saudi Aramco не было", - сообщили в компании.

Ранее в субботу военный представитель хуситов заявил, что группировка нанесла удар по нефтяному месторождению Шайба с помощью 10 беспилотников, что, по его словам, является "крупнейшей атакой в ​​недрах" королевства, крупнейшего в мире экспортера нефти.

Напомним, недавно коалиция во главе с Саудовской Аравией в Йемене разбомбила позиции хуситов, погибли 8 человек.

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