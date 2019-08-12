Коалиция в Йемене разбомбила позиции хуситов, погибли 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате авиаудара сил коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена погибли восемь мирных жителей, 11 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу и подконтрольный хуситам телеканал El-Mesire.
"В результате удара авиации арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по провинции Хаджа на северо-западе Йемена погибли восемь и получили ранения 11 мирных жителей ... Большинство погибших - женщины и дети", - говорится в сообщении.
Хуситы с 2014 года контролируют большую часть провинции Хаджа.
Напомним, открылся новый фронт в Йемене: сепаратисты захватили президентский дворец.