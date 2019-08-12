Коаліція в Ємені розбомбила позиції хуситів, загинули 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У результаті авіаудару сил коаліції на чолі з Саудівською Аравією на північному заході Ємену загинули вісім мирних жителів, 11 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу і підконтрольний хуситам телеканал El-Mesire.
"Унаслідок удару авіації арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією по провінції Хаджа на північному заході Ємену загинули вісім і отримали поранення 11 мирних мешканців... Більшість загиблих - жінки і діти", - йдеться в повідомленні.
Хусити з 2014 року контролюють більшу частину провінції Хаджа.
Нагадаємо, відкрився новий фронт у Ємені: сепаратисти захопили президентський палац.