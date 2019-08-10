Новий фронт у Ємені: сепаратисти захопили президентський палац

ukru
22 березня, 04:30 • 63319 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 140037 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 162475 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 151190 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 227676 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158648 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 195393 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 181078 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130970 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173793 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
2.1 м/с
22 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

22 березня, 04:57 • 26977 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 79489 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 51438 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 20633 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 24993 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 147136 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 227678 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 195393 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 181079 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 148388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 1811 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 14181 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 8602 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 20633 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 140040 перегляди
Актуальне
Новий фронт у Ємені: сепаратисти захопили президентський палац

Новий фронт у Ємені: сепаратисти захопили президентський палац

Київ • УНН

 • 14180 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У місті Аден на півдні Ємену підтримувані Об'єднаними Арабськими Еміратами сепаратисти в суботу, 10 серпня, захопили урядові військові бази та президентський палац. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію AFP, AP та DW.

Сутички між південними сепаратистами та військовими визнаного міжнародною спільнотою уряду тривали протягом останніх чотирьох днів.

У результаті в Адені загинуло близько 70 людей, серед яких також цивільні, передає агенція AP.

Раніше між сепаратистами та єменським урядом траплялися конфлікти, хоча вони і входять до єдиної коаліції під проводом Саудівської Аравії, що бореться з повстанцями-хуситами, підтримуваних Іраном, передає агенція AFP.

Президент Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді постійно мешкає в Ер-Ріяді, тому захоплений сепаратистами палац був майже порожнім. Також сепаратисти захопили будинок міністра внутрішніх справ країни. Урядовця евакуювали за підтримки коаліційних сил.

Конфлікт почався після того, як було скоєно атаку на тренувальний табір південних сепаратистів поблизу Адена, внаслідок якої загинуло 36 людей. Відповідальність за цей напад взяли на себе повстанці-хусити. Утім, сепаратисти звинуватили в ній ісламістську партію, союзну уряду Ємену.

Після того, як сепаратисти штурмували президентський палац, міжнародно визнаний уряд обвинуватив їхніх лідерів в організації заколоту.

Нагадаємо, Південний Ємен був незалежною країною до 1990 року. Немало людей в країні вважають, що Північний Ємен (Єменська Арабська Республіка) нав’язав йому об’єднання в одну країну силою.

Війна у Ємені триває з 2014 року. На сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Хаді, яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією та на боці якої воювали південні сепаратисти, а також терористичним угрупованням “Аль-Каїда на Аравійському півострові”.

Як повідомляв УНН, саудівський король схвалив розміщення додаткового контингенту військових США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,232.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.33