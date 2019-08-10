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Новый фронт в Йемене: сепаратисты захватили президентский дворец

Новый фронт в Йемене: сепаратисты захватили президентский дворец

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В городе Аден на юге Йемена поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами сепаратисты в субботу, 10 августа, захватили правительственные военные базы и президентский дворец. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию AFP, AP и DW.

Столкновения между южными сепаратистами и военными признанного международным сообществом правительства продолжались в течение последних четырех дней.

В результате в Адене погибли около 70 человек, среди которых также гражданские, передает агентство AP.

Ранее между сепаратистами и йеменским правительством случались конфликты, хотя они и входят в единую коалиции под руководством Саудовской Аравии, борется с повстанцами-хусит, поддерживаемых Ираном, передает агентство AFP.

Президент Йемена Абд-Раббу Мансура Хади постоянно проживает в Эр-Рияде, так захваченный сепаратистами дворец был почти пустым. Также сепаратисты захватили здание министра внутренних дел страны. Чиновника эвакуировали при поддержке коалиционных сил.

Конфликт начался после того, как было совершено атаку на тренировочный лагерь южных сепаратистов вблизи Адена, в результате которого погибли 36 человек. Ответственность за это нападение взяли на себя повстанцы-хуситы. Впрочем, сепаратисты обвинили в ней исламистское партию, союзную правительству Йемена.

После того, как сепаратисты штурмовали президентский дворец, международно признанное правительство обвинило их лидеров в организации мятежа.

Напомним, Южный Йемен был независимой страной до 1990 года. Немало людей в стране считают, что Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) навязал ему объединение в одну страну силой.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. На сегодня страна поделена между шиитскими повстанцами-хусит, которых поддерживает Иран, администрацией президента Хади, которую поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией и на стороне которой воевали южные сепаратисты, а также террористическим группировкам “Аль-Каида на Аравийском полуострове”.

Как сообщал УНН, саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента военных США.

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