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Єменські повстанці-хусити атакували два аеропорти і авіабазу в Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прихильники єменського бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) атакували за допомогою безпілотних літальних апаратів аеропорти саудівських міст Абха і Наджран. Про це в понеділок повідомив єменський телеканал Al Massira, пише УНН.

Відзначається, що атаки також зазнала авіабаза Короля Халіда на південному заході Саудівської Аравії. Метою атак були різні військові об’єкти, в тому числі безпілотники. Телеканал також стверджує, що в результаті нападу було порушено роботу аеропортів.

Як інформує агентство Reuters, в Саудівській Аравії факт атаки поки не підтверджують.

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хусит з руху “Ансар Аллах”. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Як повідомляв УНН, саудівський король схвалив розміщення додаткового контингенту військових США.

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