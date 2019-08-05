Єменські повстанці-хусити атакували два аеропорти і авіабазу в Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прихильники єменського бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) атакували за допомогою безпілотних літальних апаратів аеропорти саудівських міст Абха і Наджран. Про це в понеділок повідомив єменський телеканал Al Massira, пише УНН.
Відзначається, що атаки також зазнала авіабаза Короля Халіда на південному заході Саудівської Аравії. Метою атак були різні військові об’єкти, в тому числі безпілотники. Телеканал також стверджує, що в результаті нападу було порушено роботу аеропортів.
Як інформує агентство Reuters, в Саудівській Аравії факт атаки поки не підтверджують.
У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хусит з руху “Ансар Аллах”. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.
Як повідомляв УНН, саудівський король схвалив розміщення додаткового контингенту військових США.