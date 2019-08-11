В США арестовали мужчину из-за угроз устроить стрельбу в торговом центре
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Во Флориде правоохранители арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона из-за угрозы стрельбы в торговом центре Walmart, информирует УНН со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что Клейтона арестовали после того, как на прошлой неделе он, по данным полиции, опубликовал в соцсетях угрозу.
"Осталось еще 3 дня испытательного срока, после чего мне вернут мой AR-15". Не ходи в Walmart на следующей неделе", - якобы запостил Клейтон в Facebook.
Как пишет издание, Клейтон придерживается одних и тех же убеждений, что и Патрик Круз, который устроил стрельбу в Walmart 3 августа, при которой 50 человек подверглись обстрелу.
Клейтон был обвинен в запугивании с помощью письменной угрозы и сейчас содержится в тюрьме округа Оранж.
Как сообщал УНН, более 10 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) 3 августа. Позже стало известно о 20 погибших, некоторые из них были мексиканцами.
Также напомним, что 4 августа в Дейтоне, в штате Огайо убиты пятеро человек, 16 получили ранения в результате стрельбы возле бара. Позже стало известно, что в результате инцидента 10 убитых, включая нападавшего и 16 раненых.
В этот же день по меньшей мере 7 человек получили ранения в парке Дуглас в американском городе Чикаго в результате стрельбы.