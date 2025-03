Минимум пятеро человек убиты в резулдьтате стрельбы в Огайо

Ночью возле бара Ned Peppers в центре Дейтона мужчина открыл стрельбу из винтовки по людям. В результате атаки погибло 5 человек. По данным WHIOTV количество убитых достигает 10.

На кадрах с места происшествия и видео, которые опубликовали очевидцы в Twitter видно, по меньшей мере, 5 тел.

“Молитесь за Дейтон, этот парень только что устроил стрельбу в одном из центральных районов и убил и ранил многих!” — написал в Twitter один из очевидцев.

Пресс-секретарь больницы Майами-Вэлли рассказала, что на лечение с огнестрельными ранениями доставлены 16 человек.

Как пишет BNO news, стрелок был убит на месте, но полиция этот факт еще не подтвердила. О мотивах преступления — неизвестно. Полиция Дейтона просит свидетелей предоставить информацию.

“Если вы были свидетелем инцидента или у вас есть какая-либо информация об инциденте, которая может помочь в расследовании, пожалуйста, позвоните”, — сказано в сообщении в Twitter.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек.







If you witnessed the incident in the #OregonDistrict or have any information on the incident that would aid in the investigation, please call 937-225-6217.

— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4 августа 2019 г.

Pray for Dayton, this guy just shot up one of our most productive areas and killed and injured many! #prayfordayton #oregondistrict pic.twitter.com/2NwqZs4ASm

— Lex Holmes. (@gemcitylex) 4 августа 2019 г.