Мінімум п'ятеро людей вбито в результаті стрілянини в Огайо

Вночі біля бару Ned Peppers в центрі Дейтона чоловік відкрив стрілянину з гвинтівки по людям. В результаті атаки загинуло 5 осіб. За даними WHIOTV кількість убитих досягає 10.

На кадрах з місця події і відео, які опублікували очевидці в Twitter видно, щонайменше, 5 тіл.

"Моліться за Дейтон, цей хлопець тільки що влаштував стрілянину в одному з центральних районів і вбив і поранив багатьох!" - написав у Twitter один з очевидців.

Прес-секретар лікарні Майамі-Веллі розповіла, що на лікування з вогнепальними пораненнями доставлені 16 осіб.

Як пише BNO news, стрілок був убитий на місці, але поліція цей факт ще не підтвердила. Про мотиви злочину - невідомо. Поліція Дейтона просить свідків надати інформацію.

"Якщо ви були свідком інциденту або у вас є яка-небудь інформація про інцидент, яка може допомогти в розслідуванні, будь ласка, зателефонуйте", - сказано в повідомленні в Twitter.

Як повідомляв УНН, в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей.







If you witnessed the incident in the #OregonDistrict or have any information on the incident that would aid in the investigation, please call 937-225-6217.

- Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4 серпня 2019 р

Pray for Dayton, this guy just shot up one of our most productive areas and killed and injured many! #prayfordayton #oregondistrict pic.twitter.com/2NwqZs4ASm

- Lex Holmes. (@gemcitylex) 4 серпня 2019 р