Трагедія на Одещині: двоє хлопчиків загинули через гру з вогнем

В Одеській області через пустощі з вогнем загинуло двоє хлопчиків, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Попередньо, за даними рятувальників, у господарчій споруді діти гралися з вогнем - полум’я спалахнуло миттєво. На жаль, діти загинули.

У ДСНС закликали батьків не залишати дітей самих без нагляду, постійно навчати та розповідати їм про правила безпеки.

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