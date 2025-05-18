Трагедія на Одещині: двоє хлопчиків загинули через гру з вогнем
Київ • УНН
В Одеській області двоє дітей загинули внаслідок пожежі, що виникла через їхні пустощі з вогнем у господарчій споруді. Рятувальники закликають батьків бути пильними.
В Одеській області через пустощі з вогнем загинуло двоє хлопчиків, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Попередньо, за даними рятувальників, у господарчій споруді діти гралися з вогнем - полум’я спалахнуло миттєво. На жаль, діти загинули.
У ДСНС закликали батьків не залишати дітей самих без нагляду, постійно навчати та розповідати їм про правила безпеки.
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