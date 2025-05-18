Трагедия в Одесской области: двое мальчиков погибли из-за игры с огнем
Киев • УНН
В Одесской области двое детей погибли в результате пожара, возникшего из-за их шалостей с огнем в хозяйственной постройке. Спасатели призывают родителей быть бдительными.
В Одесской области из-за шалостей с огнем погибли двое мальчиков, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Предварительно, по данным спасателей, в хозяйственном сооружении дети играли с огнем - пламя вспыхнуло мгновенно. К сожалению, дети погибли.
В ГСЧС призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра, постоянно обучать и рассказывать им о правилах безопасности.
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