Трагедия в Одесской области: двое мальчиков погибли из-за игры с огнем

В Одесской области из-за шалостей с огнем погибли двое мальчиков, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Предварительно, по данным спасателей, в хозяйственном сооружении дети играли с огнем - пламя вспыхнуло мгновенно. К сожалению, дети погибли.

В ГСЧС призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра, постоянно обучать и рассказывать им о правилах безопасности.

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