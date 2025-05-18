У Львові працівники ТЦК начебто викрали ветерана, розпочато службову перевірку

У мережі почало ширитися відео, на якому ветеран Андрій Баглай розповідає, що працівники ТЦК побили його посеред міста, силоміць посадили в автівку та деякий час возили по Залізничному району Львова, лише через годину запитавши дані та відпустивши. У Львівському ТЦК СП заявили, що зацікавлені у з'ясуванні подробиці інциденту тому розпочали службову перевірку. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП передає УНН.

Щодо відеозапису з нацгвардійцем, який став предметом суспільного обговорення. Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць - йдеться у дописі.

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