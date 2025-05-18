Во Львове сотрудники ТЦК якобы похитили ветерана, начата служебная проверка

В сети начало распространяться видео, на котором ветеран Андрей Баглай рассказывает, что работники ТЦК избили его посреди города, силой посадили в машину и некоторое время возили по Железнодорожному району Львова, только через час спросив данные и отпустив. Во Львовском ТЦК СП заявили, что заинтересованы в выяснении подробностей инцидента, поэтому начали служебную проверку. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП передает УНН.

Относительно видеозаписи с нацгвардейцем, которая стала предметом общественного обсуждения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастен к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей - говорится в заметке.

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