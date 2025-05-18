Завтра в Україні очікуються штормові пориви вітру та грози

Завтра, 19 травня, у більшості регіонах України прогнозують поривчастий штормовий вітер. Подекуди пройдуть грози. Про це повідомила ДСНС передає УНН.

За даними Укргідрометцентру, 19 травня вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с - йдеться у повідомленні.

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Пориви вітру 15-20 м/с відповідають І, жовтому рівню небезпеки. Тож краще не виходити з дому без нагальної потреби та бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.

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