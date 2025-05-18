Завтра в Україні очікуються штормові пориви вітру та грози
Київ • УНН
Завтра, 19 травня, у більшості регіонів України прогнозуються штормові пориви вітру та грози. У південно-східній частині країни пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Завтра, 19 травня, у більшості регіонах України прогнозують поривчастий штормовий вітер. Подекуди пройдуть грози. Про це повідомила ДСНС передає УНН.
За даними Укргідрометцентру, 19 травня вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с
Додамо
Пориви вітру 15-20 м/с відповідають І, жовтому рівню небезпеки. Тож краще не виходити з дому без нагальної потреби та бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.
Дощі, грози та поривчастий вітер: прогноз погоди в Україні на 18 травня 18.05.25, 06:42 • 4284 перегляди