Дощі, грози та поривчастий вітер: прогноз погоди в Україні на 18 травня
Київ • УНН
18 травня в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози. На південному сході країни найтепліше, до +23 градусів.
У неділю, 18 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні у східних, північно-східних областях, а вдень у Карпатському регіоні будуть помірні дощі. На решті території місцями невеликі дощі та грози.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°.
На Правобережжі вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, а на південному сході — до +18...+23 °С.
На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 12-17°; у Києві вдень близько 15°.
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