Дощі, грози та поривчастий вітер: прогноз погоди в Україні на 18 травня

У неділю, 18 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні у східних, північно-східних областях, а вдень у Карпатському регіоні будуть помірні дощі. На решті території місцями невеликі дощі та грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°.

На Правобережжі вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, а на південному сході — до +18...+23 °С.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 12-17°; у Києві вдень близько 15°.

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