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Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на 18 мая

Киев • УНН

 • 36 просмотра

18 мая в Украине будет облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. На юго-востоке страны теплее всего, до +23 градусов.

Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на 18 мая

В воскресенье, 18 мая в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в восточных, северо-восточных областях, а днем в Карпатском регионе будут умеренные дожди. На остальной территории местами небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 12-17°, на юго-востоке страны 18-23°.

На Правобережье днем воздух прогреется до +12...+17 °С, а на юго-востоке — до +18...+23 °С.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода и дожди.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 12-17°; в Киеве  днем около 15°.  

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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