Завтра в Украине ожидаются штормовые порывы ветра и грозы

Завтра, 19 мая, в большинстве регионов Украины прогнозируют порывистый штормовой ветер. Местами пройдут грозы. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

По данным Укргидрометцентра, 19 мая днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях грозы, в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с - говорится в сообщении.

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Порывы ветра 15-20 м/с соответствуют I, желтому уровню опасности. Поэтому лучше не выходить из дома без крайней необходимости и быть крайне осторожными во время пребывания на улице.

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