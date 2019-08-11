У США заарештували чоловіка через погрози влаштувати стрілянину в торговому центрі

Повідомляється, що Клейтона заарештували після того, як минулого тижня він, за даними поліції, опублікував у соцмережах загрозу.

"Залишилося ще 3 дні випробувального терміну, після чого мені повернуть мій AR-15". Не ходи в Walmart наступного тижня", - нібито запостив Клейтона в Facebook.

Як пише видання, Клейтон дотримується одних і тих же переконань, що і Патрік Круз, який влаштував стрілянину в Walmart 3 серпня, під час якої 50 осіб зазнали обстрілу.

Клейтон був звинувачений у залякуванні за допомогою письмової загрози і зараз перебуває у в'язниці округу Оранж.

Як повідомляв УНН, більше 10 осіб загинули в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас) 3 серпня. Пізніше стало відомо про 20 загиблих, деякі з них були мексиканцями.

Також нагадаємо, що 4 серпня в Дейтоні, в штаті Огайо вбиті п'ятеро осіб, 16 отримали поранення в результаті стрілянини біля бару. Пізніше стало відомо, що в результаті інциденту 10 убитих, включаючи нападника і 16 поранених.

Цього ж дня щонайменше 7 осіб отримали поранення в парку Дуглас в американському місті Чикаго в результаті стрілянини.