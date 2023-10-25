В США украинские пилоты начали летную подготовку на F-16

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"162-е крыло Национальной гвардии ВВС Аризоны на этой неделе начало обучение небольшого количества украинских пилотов основам F-16", - написала Селигман в Twitter.

Ранее

Как сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, украинские пилоты, которые обучаются управлять самолетами F-16, уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.

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