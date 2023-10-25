В США украинские пилоты начали летную подготовку на F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает журналистка Politico Лару Селигман со ссылкой на представителя американских Воздушных сил, передает УНН.
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"162-е крыло Национальной гвардии ВВС Аризоны на этой неделе начало обучение небольшого количества украинских пилотов основам F-16", - написала Селигман в Twitter.
Ранее
Как сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, украинские пилоты, которые обучаются управлять самолетами F-16, уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.
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