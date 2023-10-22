Навчання українських пілотів на F-16: в ПС повідомили, коли вони пересядуть у кабіни бойових літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українські пілоти, які навчаються керувати літаками F-16, вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів. По це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, пише УНН.
Цитата
«Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба назвав оптимістичний термін надання Україні F-16