Навчання українських пілотів на F-16: в ПС повідомили, коли вони пересядуть у кабіни бойових літаків

Цитата

«Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом».

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