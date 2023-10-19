Кулеба назвав оптимістичний термін надання Україні F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Оптимістичний сценарій щодо отримання винищувачів F-16 – це перша половина 2024 року. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1», передає кореспондент УНН.
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«Зараз наші пілоти проходять навчання, щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, то літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з’явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів, підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року», - розповів Кулеба.
Доповнення
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Україна працює над підготовкою інфраструктури для винищувачів F-16.
Раніше Ігнат розповідав, як аеродроми готують до F-16 та як ці літаки будуть захищати від ворожих атак.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що, імовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.