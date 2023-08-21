Ігнат розповів, як аеродроми готують до F-16 та як ці літаки будуть захищати від ворожих атак

На запитання журналістки, чи є в Україні глобальні проблеми із злітно-посадковими смугами для F-16, речник відповів наступне:

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"Звісно, що ні. Тому що в нас більшість військових аеродромів мають штучну злітно-посадкову смугу з так званих бетонних плит, між якими є шви. Ці шви також потрібно загладжувати, і це створює певне логістичне забезпечення. Технічна служба аеродромів робить усе можливе, щоби злітно-посадкова смуга була більш-менш рівною”, - сказав Ігнат.

Він додав, що є ще одна проблема для F-16 - це його низькорозташований повітрозабірник, який може засмоктувати кам'яні предмети, і за цим потрібно стежити.

“У нинішніх умовах, окрім доглянутих та адаптованих злітно-посадкових смуг, потрібно робити й іншу логістику та інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки та робити все можливе, щоб ворог не міг їх знищувати на наших аеродромах", - додав Ігнат.

Також речник відреагував на коментарі іноземних експертів та ЗМІ про те, що на території Україні зберігати F-16 буде небезпечно через загрозу знищення окупантами.

"Сьогодні наша авіація - десятки літаків Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24 та інші - виконує завдання в українському небі щодня. І якось навчилися ми берегти і людей, і техніку. І на таких саме умовах працюватимуть й американські винищувачі", - заявив Ігнат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні, Нідерланди нададуть 42 винищувачі Україні.

Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.