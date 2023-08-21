Игнат рассказал, как аэродромы готовят к F-16 и как эти самолеты будут защищать от вражеских атак

На вопрос журналистки, есть ли в Украине глобальные проблемы со взлетно-посадочными полосами для F-16, спикер ответил следующее:

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"Конечно, нет. Потому что у нас большинство военных аэродромов имеют искусственную взлетно-посадочную полосу из так называемых бетонных плит, между которыми есть швы. Эти швы также нужно заглаживать, и это создает определенное логистическое обеспечение. Техническая служба аэродромов делает все возможное, чтобы взлетно-посадочная полоса была более-менее ровной”, - сказал Игнат.

Он добавил, что есть еще одна проблема для F-16 - это его низкорасположенный воздухозаборник, который может засасывать каменные предметы, и за этим нужно следить.

“В нынешних условиях, кроме ухоженных и адаптированных взлетно-посадочных полос, нужно делать и другую логистику и инфраструктуру, которая в условиях боевых действий будет защищать наши самолеты и делать все возможное, чтобы враг не мог их уничтожать на наших аэродромах", - добавил Игнат.

Также спикер отреагировал на комментарии иностранных экспертов и СМИ о том, что на территории Украины хранить F-16 будет опасно из-за угрозы уничтожения оккупантами.

"Сегодня наша авиация - десятки самолетов МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 и другие - выполняет задачи в украинском небе ежедневно. И как-то научились мы беречь и людей, и технику. И на таких же условиях будут работать и американские истребители", - заявил Игнат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине, Нидерланды предоставят 42 истребителя Украине.

В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.