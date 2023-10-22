Обучение украинских пилотов на F-16: в ВС сообщили, когда они пересядут в кабины боевых самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские пилоты, которые учатся управлять самолетами F-16, уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет УНН.
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«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, которые полноценно воспроизводят кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время».
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