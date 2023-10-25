У США українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє журналістка Politico Лару Селігман з посиланням на представника американських Повітряних сил, передає УНН.
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"162-е крило Національної гвардії ВПС Арізони цього тижня розпочало навчання невеликої кількості українських пілотів основам F-16", - написавла Селігман у Twitter.
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Як повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, українські пілоти, які навчаються керувати літаками F-16, вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів.
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