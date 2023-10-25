У США українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє журналістка Politico Лару Селігман з посиланням на представника американських Повітряних сил, передає УНН.