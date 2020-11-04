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В США сенатором впервые избрали открытого трансгендера

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В США сенатором штата Делавэр впервые избрали трансгендерную женщину Сару Макбрайд, кандидатку от Демократической партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

“В США сенатором штата Делавэр выбрали кандидатку от Демократической партии — трансгендерную женщину Сару Макбрайд”, — сообщили в СМИ, ссылаясь на предварительные результаты.

Сара Макбрайд в своем Twitter рассказала о своей победе и поблагодарила избирателей за поддержку.

“Я надеюсь, что этот вечер докажет молодым представителям ЛГБТ, что наша демократия достаточно велика для того, чтобы в ней нашлось место и для них”, — сказала Сара Макбрайд.

Отмечается, что победу Макбрайд отмечает американское ЛГБТ-сообщество, которое считает, что это достижение поможет защитить их права в США.

“Это является мощным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в нашей политике и дает надежду бесчисленным транслюдям, которые стремятся к лучшему будущему”, — сказала исполнительный директор Фонда победы ЛГБТ Енниз Паркер.

Указано, что Саре Макбрайд 30 лет. В свое время она была стажеркой в администрации президента Барака Обамы и вошла в историю, когда в 2016 году во время национального съезда Демократической партии стала первым открытым трансгендером, который выступил на большом партийном мероприятии.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые состоялись 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

Также напомним, на выборах в Сенат США кандидаты от демократов и республиканцев идут на равных, у обеих партий пока по 47 мест.

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