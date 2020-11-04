У США сенатором вперше обрали відкритого трансгендера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У США сенатором штату Делавер вперше обрали трансгендерну жінку Сару Макбрайд, кандидатку від Демократичної партії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“У США сенатором штату Делавер обрали кандидатку від Демократичної партії — трансгендерну жінку Сару Макбрайд”, — повідомили в ЗМІ, посилаючись на попередні результати.
Сара Макбрайд у своєму Twitter розповіла про свою перемогу та подякувала виборцям за підтримку.
“Я сподіваюся, що цей вечір доведе молодим представникам ЛГБТ, що наша демократія достатньо велика для того, аби в ній знайшлося місце і для них”, — сказала Сара Макбрайд.
Зазначається, що перемогу Макбрайд святкує американська ЛГБТ-спільнота, яка вважає, що це досягнення допоможе захистити їхні права у США.
“Це є потужним свідченням зростаючого впливу трансгендерних лідерів у нашій політиці та дає надію незліченним транслюдям, які прагнуть до кращого майбутнього”, — сказала виконавчий директор Фонду перемоги ЛГБТ Енніз Паркер.
Вказано, що Сарі Макбрайд 30 років. Свого часу вона була стажеркою в адміністрації президента Барака Обами і увійшла в історію, коли у 2016 році під час національного з’їзду Демократичної партії стала першим відкритим трансгендером, який виступив на великому партійному заході.
Нагадаємо, на загальних виборах в США, які відбулися 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.
Також нагадаємо, на виборах в Сенат США кандидати від демократів та республіканців йдуть на рівних, у обох партій наразі по 47 місць.