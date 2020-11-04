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Вибори в Сенат США: демократи і республіканці йдуть на рівних

Вибори в Сенат США: демократи і республіканці йдуть на рівних

Київ • УНН

 • 19884 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На виборах в Сенат США кандидати від демократів та республіканців йдуть на рівних, у обох партій наразі по 47 місць, передає УНН з посиланням на дані The New York Times.

Всього в Сенаті 100 місць, до нинішнього дня контроль над верхньою палатою Конгресу США був у республіканців, які займали 53 місця.

Цього року регулярні вибори в Сенат проходять в 33 штатах. Окрім того, спеціальні вибори проводяться в Джорджії і Арізоні. Наразі невідомі результати виборів в чотирьох штатах.

Як повідомляв УНН, голосування на загальних виборах в США завершилося.

За попередніми підрахунками телекомпанії СNN на 10 годину за київським часом, Байден отримав поки 220 голосів вибірників, а Трамп - 213.

Додамо, щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які відбулися 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.

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