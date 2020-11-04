Выборы в США: где лидируют Байден и Трамп после завершения голосования

Так, по предварительным подсчетам телекомпании СNN, Байден получил пока 219 голосов выборщиков (49,8%), а Трамп - 209 (48,7%).

Добавим, чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.