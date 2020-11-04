Вибори в США: де лідирують Байден і Трамп після завершення голосування

Так, за попередніми підрахунками телекомпанії СNN, Байден отримав поки 219 голосів вибірників (49,8%), а Трамп - 209 (48,7%).

Додамо, щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які пройшли 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.