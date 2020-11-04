Выборы в Сенат США: демократы и республиканцы идут на равных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На выборах в Сенат США кандидаты от демократов и республиканцев идут на равных, у обеих партий пока по 47 мест, передает УНН со ссылкой на данные The New York Times.
Всего в Сенате 100 мест, до сегодняшнего дня контроль над верхней палатой Конгресса США был у республиканцев, которые занимали 53 места.
В этом году регулярные выборы в Сенат проходят в 33 штатах. Кроме того, специальные выборы проводятся в Джорджии и Аризоне. Пока неизвестны результаты выборов в четырех штатах.
Как сообщал УНН, голосование на всеобщих выборах в США завершилось.
По предварительным подсчетам телекомпании СNN на 10:00 по киевскому времени, Байден получил пока 220 голосов выборщиков, а Трамп - 213.
Добавим, чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.
Напомним, на всеобщих выборах в США, которые состоялись 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.