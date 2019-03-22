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В США начали испытания скоростного вертолета разработанного компаниями Sikorsky и Boeing

Киев • УНН

 • 46275 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, сделал в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Об этом говорится в совместном сообщении трех компаний, размещенном на сайте Boeing, передает УНН.

В США начали испытания скоростного вертолета разработанного компаниями Sikorsky и Boeing

“Ясно, что вертолет DEFIANT благодаря своим эксплуатационным качествам, скорости и маневренности реально изменит правила игры на поле боя. Мы ждем возможности продемонстрировать превосходные качества этого образца воздушной техники Армии США (сухопутным войскам)”, — отметил вице-президент дочерней компании Boeing Vertical Lift Дэвид Куперсмит.

Он уточнил, что у новой машины есть два несущих коаксиальных винта и уникальная конструкция хвостовой части. Данная особенность представляет собой “рывок вперед” в американских технологиях, предназначенных для увеличения скорости и дальности полета без дозаправки вертолетов военного образца, добавил Куперсмит.

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“DEFIANT сконструирован так, чтобы летать на скорости почти в два раза большей, чем обычные вертолеты, и на вдвое большую дальность, сохраняя при этом лучшие, если даже не еще лучше, характеристики в режиме перемещения на низких скоростях и висения обычных вертолетов”, — отметил вице президент Sikorsky Future Vertical Lift Дэн спур.

Он выразил восхищение возможностями нового вертолета в условиях, требующих “максимума маневренности, выживание и эксплуатационной гибкости”.

Boeing информировала, что испытания DEFIANT должны позволить впоследствии начать серийный выпуск вертолетов на его базе. Их ввод в эксплуатацию планируется на начало 2030 х.

Напомним, китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) занимается разработкой беспилотного летательного аппарата на солнечных батареях для обеспечения экстренной связи и длительных наблюдений за земной поверхностью с большой высоты.

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