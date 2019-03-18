Китай створює безпілотник на сонячних батареях для екстреного зв'язку

За даними видання, нова технологія вже майже готова, зараз розробка знаходиться на стадії проведення експериментальних польотів. Безпілотник зможе підніматися в стратосферу на висоту понад 20 км, тобто набагато вище шарів атмосфери, використовуваних для комерційних авіаперевезень. Очікується, що його можна буде використовувати без перерви як мінімум тиждень. У денний час апарат безперебійно підживлюється сонячною енергією, оскільки політ постійно проходить вище рівня хмар.

“В цілому ми досягли непоганого прогресу”, — зазначив один з ключових керівників китайської програми “Фейюнь”, в завдання якої входить формування до 2020 року цілої мережі з таких безпілотників.

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Апарат, на якому буде встановлюватися спеціальне обладнання, призначений для ряду завдань, зазвичай виконуваних за допомогою супутників, в тому числі для забезпечення телекомунікацій, телефонії і виходу в інтернет. Він буде використовуватися людьми, що знаходяться у віддалених куточках планети, зокрема, на островах та в горах. Безпілотник виготовлений з легких композитних матеріалів, має стандартизовану конструкцію і може застосовуватися з мінімальними витратами. Як поінформували розробники, в 2018 році корпорація провела в повітрі вже понад 100 випробувань цієї нової технології.

“Наступним кроком буде тестування цих безпілотників для потреб екстреного зв’язку у відкритому морі. Одночасно розпочнеться перший етап щодо масштабного експериментального впровадження програми “Фейюнь”, — розповів журналістам глава 3-ї Пекінської академії CASIC Чжан Хунвеня, який курирує роботи з функціональної оптимізації новинки.

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Китайські конструктори займаються створенням апаратів, призначених для стратосфери (20-50 км), а також мезосфери (50-85 км) — досить мало вивченою “мертвої зони”, де повітря надзвичайно розряджене та не здатне підтримувати літаки. КНР в найближчому майбутньому планує активно освоювати “ближній космос” — атмосферу нижче лінії Кармана (100 км), після перетину якої можливі лише польоти по балістичної траєкторії.

Як повідомляв УНН, два великих німецьких автовиробники, компанія BMW та транснаціональний автобудівний концерн Daimler, дійшли згоди у об’єднанні зусиль щодо розробки і виробництва автоматизованих автомобілів майбутнього.